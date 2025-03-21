Правкомиссия утвердила вариант подъема частей танкеров в Керченском проливе

Подъем танкеров, затонувших в Керченском проливе, будет осуществляться при помощи коффердамов после откачки мазута. Об этом 21 марта сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правительственной комиссия по ликвидации разлива мазута.

Савельев пояснил, что коффердам представляет собой конструкцию, которая с помощью плавучего дока будет подходить к затонувшим частям и накрывать их. В сооружении установят технологические люки и отверстия для последующей откачки мазута.

«Решение, которое мы выбирали, оно непросто нам далось, мы искали вместе с наукой, с научно-техническим сообществом, с экспертами, с практиками, которые имели опыт подъема таких затонувших частей, и мы пришли все вместе к решению, что мы будем строить инженерные сооружения, которые называются коффердамами», — заявил он.

Министр транспорта России Роман Старовойт добавил, что процесс создания коффердама будет осуществляться в четыре этапа. Сначала водолазы срежут выступающие элементы затонувших судов, такие как надстройки, перила и мачты. Затем они разметят корпуса для дальнейшей работы и установят фланцы и соединения для прогрева и удаления мазута.

На следующем этапе специалисты возведут направляющие для защиты затонувших частей во время погружения коффердамов и обеспечат доступ к корпусам судов через люки.

«Мы, имея доступ к корпусам судов через люки и технологические отверстия, обеспечим присоединение к танкам и уже будем проводить работы по прогреву и откачке мазута», — сказал Старовойт.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов были эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.