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СМИ сообщили о конфискации танкера Eventin таможней Германии

Der Spiegel: потерявший управление танкер Eventin конфисковала таможня ФРГ
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, который ранее потерял управление, вместе с находящимися на его борту почти 100 тыс. т нефти. Об этом 21 марта сообщили газета Der Spiegel.

Изначально танкер шел на север от острова Рюген. Из-за угрозы утечки нефти он был отбуксирован в воды у города Засниц и контролировался береговой охраной и федеральной полицией.

По данным издания, правительство ФРГ перед принятием решения о конфискации провело активные переговоры о том, что дальше делать с этим судном. Нефть на сумму €40 млн теперь переходит в собственность Германии.

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Ранее, 10 января, потерявший управление танкер под флагом Панамы, на борту которого находится 99 тыс. т нефти, был обнаружен у берегов ФРГ в Балтийском море. Отмечалось, что эвакуация экипажа не потребовалась. В район дрейфа судна направили самолет-разведчик.

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