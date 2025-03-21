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Онлайн-платформы обяжут хранить данные о переписках три года

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Онлайн-платформы обяжут хранить данные о переписках три года. Решение предусматривает пакет поправок в законодательство. Сейчас закон «Об информации» обязывает хранить данные год. Речь идет о сведениях об обработке голосовых, текстовых сообщений электронных писем и изображений, сообщает телеканал «Известия».

Изменения позволят выявлять более сложные, многоэтапные схемы обмана. По мнению эксперта в области защиты от утечек данных, рост объема информации может увеличить затраты компаний. Бизнесу потребуются дополнительные серверные мощности. Для крупных компаний затраты могут составить миллионы рублей ежегодно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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