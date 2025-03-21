Замглавы подмосковной Дубны обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
Заместителю главы администрации подмосковного города Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ), сообщает 21 марта ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.
Предварительное расследование показало, что в апреле 2022 года фигурант незаконно присвоил денежные средства, занимая пост гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства».
«Воспользовавшись служебным положением, незаконно получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли организации за 2021 год в сумме более 797 тыс. рублей», — указано в Telegram-канале ведомства.
На допросе обвиняемый сознался в содеянном, признав вину. Дмитровский городской суд постановил отправить его под домашний арест.
18 марта в Приморском крае депутата городской думы Арсеньевского городского округа задержали по делу о мошенничестве при вывозе твердых коммунальных отходов. Подозреваемому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Ущерб от его действий составил 6,5 млн рублей.