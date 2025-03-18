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В Приморье задержали депутата по делу о мошенничестве с вывозом отходов

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Фото: СК РФ по Приморскому краю
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Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю задержало депутата городской думы Арсеньевского городского округа по делу о мошенничестве при вывозе твердых коммунальных отходов. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, фигурант, являясь директором коммерческого предприятия, заключил с КГУП «Приморский экологический оператор» договор на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в Арсеньевском городском округе. При этом в декабре 2023 года вместимость размещения отходов на полигоне в селе Старосысоевка была исчерпана», — сообщили в Telegram-канале регионального управления СК.

Подозреваемому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Ущерб от его действий составил 6,5 млн рублей.

«Следователи СКР провели обыски в офисе и по месту проживания подозреваемого», — уточнили в Следственном комитете.

Сообщается, что вину он признал. В ближайшее время фигурант будет допрошен.

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Ранее, 30 января, в Серпухове задержали экс-сотрудника администрации по подозрению в коррупции. По данным следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый, который ранее занимал должность заместителя и советника главы городского округа, периодически получал взятки от индивидуальных предпринимателей за принятие от них работ по заключенным контрактам с МБУ «Комбинат благоустройства» и за покровительство во время исполнения контрактов. В общей сложности он получил не менее 5 млн рублей.

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