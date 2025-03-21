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В СК заявили о попытке ядерного терроризма со стороны Киева

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Следственный комитет РФ зафиксировал факт попытки со стороны Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на атомную электростанцию (АЭС) в Курской области. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провел в Курске председатель СК Александр Бастрыкин.

«Зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные», — говорится в сообщении.

Бастрыкин также распорядился продолжить работу по защите прав жителей Курской области, которые пострадали от преступлений, а также выявлению новых эпизодов противоправных действий вооруженных формирований Украины(ВФУ) и сбору доказательств.

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Ранее 21 марта Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с 43 тыс. жителей региона, признанными потерпевшими от преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения.

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