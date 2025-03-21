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Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек

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Фото: СК РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске в ходе которого обсуждались вопросы организации работы подразделений ведомства в условиях боевых действий на курском направлении. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба СК России.

Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с 43 тыс. жителей региона, признанными потерпевшими от преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения.

«В ходе следственных действий жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться для того, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита. Все указанные факты фиксируются в рамках уголовных дел», — проинформировала пресс-служба ведомства.

На основании собранных следствием доказательств продолжается расследование уголовных дел в отношении наемников, участвовавших в нападении на Курскую область. Среди них есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран. В отношении ряда фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры.

В СК сообщили, что по одному из таких уголовных дел заочно было предъявлено обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше. Также, по данным следствия, в числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую области и другие регионы России были: начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий Воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Им заочно предъявлено обвинение, и они объявлены в розыск.

Бастрыкин поручил продолжить работу, направленную на защиту прав жителей Курской области, пострадавших от преступных действий, а также на выявление новых эпизодов преступлений украинских вооруженных формирований (ВФУ) и сбор доказательств по ним.

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Ранее, 16 марта, в СК возбудили уголовное дело о террористическом акте по факту мародерства и убийства мирных жителей Курской области ВФУ. Установлено, что украинские боевики занимались мародерством и совершили убийство трех мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района не позднее февраля текущего года.

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