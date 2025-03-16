СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено по факту мародерства и убийства мирных жителей Курской области вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом 16 марта сообщили в Telegram-канале Главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СК) России.
Установлено, что боевики ВФУ занимались мародерством и совершили убийство трех мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района не позднее февраля текущего года.
Уточняется, что дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку») и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).
Уголовное дело о теракте также возбудили по факту убийства восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области со стороны ВФУ, сообщили 16 марта в пресс-службе ГВСУ СК России. Установлено, что украинские боевики совершили преступление не позднее августа минувшего года.