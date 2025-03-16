По факту убийства восьми жителей Суджи возбуждено уголовное дело о теракте
По факту убийства восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ.
«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что убийство восьми жителей региона украинские боевики, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, совершили не позднее августа 2024 года.
11 марта сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили в селе Черкасское Поречное Курской области тела жителей, убитых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тела пожилых мирных жителей были найдены в расположенной в селе церкви Воздвижения Креста Господня. Сведения переданы в следственные органы, сотрудники которых установят всех причастных к убийствам мирных жителей. На следующий день СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористического акта в Черкасском Поречном.