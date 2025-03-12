СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Светлана Петренко 12 марта сообщила о возбуждении уголовного дела по факту террористического акта, совершенного боевиками вооруженных формирований Украины (ВФУ) в селе Черкасское Поречное Курской области.
По данным следствия, не позднее начала марта боевики, которые незаконно вторглись на территорию России, совершили убийство не менее четырех мирных жителей села.
«Тела мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня», — заявила Петренко.
На данный момент сотрудники СК проводят следственные действия, которые направлены на опознания потерпевших, также назначены судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех боевиков ВФУ, причастных к данному преступлению, добавила представитель СК.
Накануне российские военнослужащие обнаружили в селе Черкасское Поречное Курской области тела жителей, убитых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что тела пожилых мирных жителей были найдены в расположенной в селе церкви Воздвижения Креста Господня. Кроме того, в жилом доме было обнаружено тело инвалида.