Тела убитых ВСУ мирных жителей обнаружили в селе Черкасское Поречное Курской области
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- Тела убитых ВСУ мирных жителей обнаружили в селе Черкасское Поречное Курской области
Российские военнослужащие обнаружили в селе Черкасское Поречное Курской области тела жителей, убитых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 марта сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
Уточняется, что тела пожилых мирных жителей были найдены в расположенной в селе церкви Воздвижения Креста Господня. Кроме того, в жилом доме было обнаружено тело инвалида. Отмечается, что перед смертью он был избит.
Данные сведения были переданы в следственные органы, сотрудники которых установят всех причастных к убийствам мирных жителей.
7 марта Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства двух жителей села Погребки Курской области боевиками вооруженных формирований Украины (ВФУ). Отмечается, что сейчас следователи проводят опознание убитых, также уже назначены необходимые медэкспертизы.