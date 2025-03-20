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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии Турчиным экономическое сотрудничество

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии Александром Турчиным экономическое сотрудничество двух стран. Об этом в четверг, 20 марта, сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора также затрагивались вопросы интеграционного взаимодействия в Союзном государстве. Кроме этого, Мишустин поздравил Турчина со вступлением в должность премьера.

Также главы правительств обсудили график предстоящих контактов.

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20 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Российский лидер в ходе контакта поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога.

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