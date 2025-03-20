Ливо повторил рекорд Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Канадский хоккеист «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо в матче с «Сибирью» повторил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча команд прошла в Новосибирске 20 марта и завершилась со счетом 3:1 в пользу уфимцев.

Ливо забил вторую шайбу команды на 37-й минуте игры. Этот гол стал для него 48-м в нынешнем регулярном чемпионате — таким образом хоккеист сравнялся с рекордным результатом Мозякина в сезоне 2016/17.

Помимо Ливо, шайбами в составе «Салавата» отличились Ярослав Цулыгин (25-я минута) и канадец Шелдон Ремпал (60-я). У проигравших голом отметился Тимур Ахияров (23-я минута).

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ с 91 очком в 67 матчах. С одной игрой до конца сезона у уфимцев уже не получится догнать челябинский «Трактор», который гарантировал себе первое место на Востоке двумя днями ранее. «Сибирь» занимает на в Восточной конференции 8 место.

Ранее, 17 марта, ярославский «Локомотив» впервые в своей истории стал победителем регулярного сезона КХЛ. Клуб оформил победу досрочно, набрав 98 очков в 66 матчах.

В тот же день определились все команды КХЛ, которые примут участие в Кубке Гагарина 2025 года. Из клубов Восточной конференции к решающим играм присоединятся «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал» и «Сибирь». Западную конференцию представят «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Торпедо».