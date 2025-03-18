«Трактор» гарантировал себе первое место в Восточной конференции КХЛ

Челябинский «Трактор» гарантировал себе первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в результате победы над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Челябинске 18 марта и завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбами отметились Григорий Дронов (22-я минута), Владимир Ткачев (33-я), Остап Сафин (43-я) и Чарльз Робинсон (59-я). Виталий Кравцов отдал три результативные передачи.

У гостей голы забили Павел Дедунов (14-я минута) и Дмитрий Юдин (35-я).

По итогам встречи «Трактор» гарантировал себе первую строчку в Восточной конференции с 94 очками. Второе место занимает уфимский «Салават Юлаев» с 89 баллами, у которого осталось всего два матча до конца сезона.

СКА, в свою очередь, занимает шестую строчку в Западной конференции.

Днем ранее ярославский «Локомотив» впервые в своей истории стал победителем регулярного сезона КХЛ. Клуб оформил победу досрочно, набрав 98 очков в 66 матчах.

В тот же день определились все команды КХЛ, которые примут участие в Кубке Гагарина 2025 года. Из клубов Восточной конференции к решающим играм присоединятся «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал» и «Сибирь». Западную конференцию представят «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Торпедо».