«Бороться надо не с «Нефтехимиком», а с «Адмиралом» за седьмое место»

В регулярном чемпионате КХЛ командам осталось провести по четыре–пять матчей. Уже известны все участники плей-офф от Западной конференции. От Восточной осталось определить еще две команды, которые сыграют в Кубке Гагарина. Одну из этих вакансий вряд ли упустит владивостокский «Адмирал». А вот с последней неожиданно возникла интрига. Еще недавно казалось, что ее займет новосибирская «Сибирь».

Но с середины февраля команда угодила в длительный кризис. Из последних 10 матчей выигран только один, и еще в двух набрано по одному очку в результате поражений в овертайме и серии буллитов. Последние три матча проиграны клубам из нижней части таблицы, которые уже потеряли шансы на попадание в плей-офф, — астанинскому «Барысу» (1:4), тольяттинской «Ладе» (0:1 в овертайме) и балашихинскому «Витязю» (1:3).

В результате за пять матчей до финиша замыкающая первую восьмерку Востока «Сибирь» рискует не попасть в плей-офф, поскольку к ней вплотную приблизился нижнекамский «Нефтехимик». Параллельно случился скандал с лидером команды Тэйлором Беком, ушедшим в раздевалку задолго до окончания недавнего матча с «Ак Барсом» (3:6). Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев назвал это демаршем. В интервью «Известиям» генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов высказался о поведении канадского нападающего, прокомментировал нынешний игровой кризис и рассказал о способах выхода из него.

— В связи с последними неудачами «Сибири» планируются какие-то радикальные кадровые меры, жесткие собрания?

— Собрания, конечно, будут проводиться. Пообщаемся и с ребятами, и с тренерским штабом по этому поводу. Радикальных мер никаких сейчас не будет. Ситуация такая, что надо собраться и биться в каждом матче. Биться до конца, а не так, что играешь, играешь, что-то не пошло, и всё — руки опустили. Надо выходить биться в каждом матче. Тогда придет результат. Да, бывают спады, но нужно их проходить через работу.

— Еще месяц назад казалось, что «Сибирь» не упустит место в плей-офф. В январе и начале февраля была серия из 12 матчей подряд с набранными очками. Почему потом всё рухнуло?

— У нас в этом сезоне не раз уже было, когда хорошие серии чередовались с неудачными. Ситуации были разные. Та же серия, о которой вы говорите... Мы в январе ее начали и закончили в середине февраля, когда после перерыва на Матч звезд сыграли две хороших игры с «Ладой» (4:1; 4:1). Потом с «Магниткой» чуть-чуть не пошло — вроде играли неплохо, но проиграли (2:5). Потом разгромно проиграли «Автомобилисту» (0:5), и эта уверенность куда-то пропала. Надо ребятам сейчас ее снова найти и почувствовать. Но опять же, как я сказал ранее, это возможно сделать только через работу — идти, лезть на пятак, там, где больно. Надо кровь из носу добиваться результата.

— Даже после февральских поражений казалось, что мартовский календарь в виде выездной серии с «Барысом», «Ладой» и «Витязем» позволит «Сибири» сохранить комфортный отрыв от «Нефтехимика». Но в итоге в этих матчах набрано только одно очко. Была какая-то успокоенность перед ними?

— Про успокоенность сказать точно не могу. У меня никакой успокоенности не было. И бороться надо не с «Нефтехимиком», а «Адмиралом». Не за восьмое–девятое место, а стараться залезать на седьмое и выше. Тем более вы правильно заметили, календарь у нас для этого был удобный. «Барыс», «Лада», «Витязь» — выходи и добивайся результата. Но что-то не получилось у ребят. Поэтому такой результат.

— Как отреагировали на демарш Тэйлора Бека во время матча с «Ак Барсом», когда он покинул площадку до окончания встречи, ссылаясь на то, что иначе бы он получил большой штраф?

— Безусловно, с Беком проводилась беседа. Такое поведение неприемлемо. Тэйлор после этого извинился за свое поведение перед командой, перед тренерами, перед нами — перед всем руководством клуба. И перед болельщиками, разумеется. Эмоции его перехлестнули в тот момент — не хотел он навредить команде и так поступил. Это его, конечно, не красит. Он профессионал и должен качественно выполнять свою работу.

— Есть ощущение, что вы и главный тренер его контролируете и в оставшиеся матчи сможете выжать из него нужный результат?

— Стараемся выжать. Разговариваем, в том числе и после той ситуации. И в других моментах общаемся — помимо тех, которые видели все. Да и по нему видно, что он старается. Но у него тоже не идет, к сожалению. Когда не идет у лидеров, соответственно, другим это передается.

— Что нужно сделать, чтобы это преодолеть?

— Нужно всем собраться, подумать над своим поведением, посмотреть в зеркало. И работать, работать и еще раз работать.

— Сейчас странно спрашивать об этом, но в истории КХЛ были случаи, когда клубы шли на кардинальные перестановки вроде отставки главного тренера перед решающими матчами за выход в плей-офф, чтобы встряхнуть команду. Возможно что-то подобное в отношении Епанчинцева?

— Мы ничего говорить не будем, но пока вряд ли что-то изменится.