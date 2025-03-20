Федеральная служба судебных приставов взыскала с Google 8 млрд рублей

Россия взыскала с Google 8 млрд рублей в счет части неоплаченного штрафа. По данным Федеральной службы судебных приставов, деньги были принудительно списаны со счета компании-нарушителя. Средства взыскали по истечении 60 дней с момента назначения административного штрафа в начале 2025 года, передает телеканал «Известия». Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в неисполнении российских законов. Общая задолженность Google превышает 21,5 млрд рублей.

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