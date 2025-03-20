«ВКонтакте» упростит процесс верификации

«ВКонтакте» готовит упрощение верификации. Об этом в четверг, 20 марта, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что подать заявку на верификацию сможет не только владелец паблика, но и официальный представитель. Также среди изменений, которые планируются на первом этапе, — верификацию смогут получить сообщества и профили с аудиторией от 5 тыс. подписчиков, публикующие минимум одну единицу контента за 30 дней. Речь идет о статье, клипе, посте или истории.

Директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина отметила, что обновление правил верификации — результат постоянного развития продукта, а целью является, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность.

В пресс-службе также рассказали, что следующим шагом планируется расширить продуктовую ценность верификации: например, учитывать ее наличие в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске.

«Кроме того, рассматриваются обновления в позиционировании и визуальном оформлении верификации», — указали в компании.

Отмечается, что потенциальные изменения могут вступить в силу в первом полугодии 2025 года.

15 января сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошла видеохостинг YouTube по охвату среди россиян.