Суд отклонил апелляционную жалобу Филиппа Киркорова по иску Успенской

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу певца Филиппа Киркорова по иску его коллеги Любови Успенской о защите чести и достоинства. Об этом 20 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Спорный материал был размещен на короткое время и был удален», — заявил представитель Киркорова. Однако доводы не убедили суд, и апелляцию не приняли.

Отмечается также, что сторона артиста не смогла предоставить доказательства по иску в Таганском суде.

23 сентября Таганский районный суд обязал артиста выплатить Успенской 90 тыс. рублей. Причиной для подачи иска стали высказывания Киркорова в адрес певицы: «Выклянчивала у меня шмотки, подарки. Попрошайка».

Ранее, 22 июля, Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 280 тыс. рублей с Успенской в пользу Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения об артисте. Иск был подан в декабре 2023 года после интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, где певица назвала Киркорова женоненавистником. Адвокат певца заявил, что это напоминание об ответственности за слова.