Адвокат Киркорова назвал напоминанием об ответственности выигранный иск к Успенской

Выигранный иск певца Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства напоминает об ответственности за слова. Таким образом адвокат артиста Александр Добровинский прокомментировал «Известиям» 22 июля решение суда.

«Думаю, это многим послужит напоминанием, что за свои слова и поступки надо нести ответственность. Суд обязал Успенскую опровергнуть всё, что она наговорила, и принести извинения Филиппу Киркорову публично, а именно во всех своих соцсетях. А интервью с Успенской должно быть удалено со всех платформ», — сказал он.

По словам Добровинского, Успенская не захотела извиниться перед Киркоровым за утверждения о нем в декабрьском интервью и пойти на мировую. В результате ей придется принести извинения по решению суда, добавил адвокат.

Также он подтвердил, что Киркоров направит полученную от Успенской компенсацию на благотворительность.

Ранее в понедельник Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 280 тыс. рублей с Успенской в пользу Киркорова и обязал опровергнуть порочащие сведения об артисте. Иск был подан в декабре 2023 года после интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, где певица назвала Киркорова женоненавистником и заявила, что он избил женщину.

Киркоров 16 июля заключил мировое соглашение с Жигаловой и снизил с 10 млн рублей до 5 млн рублей сумму исковых требований к Успенской. До этого, в июне, певец пообещал отдать полученные деньги на благотворительность, если выиграет дело, а Успенская, в свою очередь, подала встречный иск к Киркорову.