Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Спорт
Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Суд в Москве взыскал с Успенской 280 тыс. рублей по иску Киркорова

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 280 тыс. рублей с певицы Любови Успенской в пользу певца Филиппа Киркорова по его иску о защите чести и достоинства и обязал опровергнуть порочащие сведения об артисте. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Причиной для подачи иска в декабре 2023 года стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, где певица назвала Киркорова женоненавистником и заявила, что он избил женщину.

В ходе заседания в понедельник судья признала слова певицы порочащими честь и достоинство Киркорова и обязала ее выплатить 280 676 рублей в течение 10 дней. Кроме того, суд постановил удалить из социальных сетей интервью певицы с указанными утверждениями о Киркорове.

Киркоров 16 июля заключил мировое соглашение с Жигаловой, по которому отказался от исковых требований и претензий к блогеру. Тогда же он снизил с 10 млн рублей до 5 млн рублей сумму исковых требований к Успенской.

Завязывай с наготой: чем обернулась скандальная вечеринка Ивлеевой
Артисты публично извиняются, но это не помогает

Ранее, 28 июня, Успенская подала в Таганский суд Москвы встречный иск к Киркорову о защите чести и достоинства. В исковом заявлении было указано, что порочащими являются сведения в одном из интервью певца. Предыдущий аналогичный иск певицы к коллеге был возвращен 14 июня из-за неправильной подсудности.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы на одной из заседаний по иску Киркорова к Успенской дал сторонам время на примирение. Перед этим певец заявил, что отдаст полученные деньги на благотворительность, если выиграет дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024