Суд в Москве взыскал с Успенской 280 тыс. рублей по иску Киркорова

Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 280 тыс. рублей с певицы Любови Успенской в пользу певца Филиппа Киркорова по его иску о защите чести и достоинства и обязал опровергнуть порочащие сведения об артисте. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Причиной для подачи иска в декабре 2023 года стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, где певица назвала Киркорова женоненавистником и заявила, что он избил женщину.

В ходе заседания в понедельник судья признала слова певицы порочащими честь и достоинство Киркорова и обязала ее выплатить 280 676 рублей в течение 10 дней. Кроме того, суд постановил удалить из социальных сетей интервью певицы с указанными утверждениями о Киркорове.

Киркоров 16 июля заключил мировое соглашение с Жигаловой, по которому отказался от исковых требований и претензий к блогеру. Тогда же он снизил с 10 млн рублей до 5 млн рублей сумму исковых требований к Успенской.

Ранее, 28 июня, Успенская подала в Таганский суд Москвы встречный иск к Киркорову о защите чести и достоинства. В исковом заявлении было указано, что порочащими являются сведения в одном из интервью певца. Предыдущий аналогичный иск певицы к коллеге был возвращен 14 июня из-за неправильной подсудности.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы на одной из заседаний по иску Киркорова к Успенской дал сторонам время на примирение. Перед этим певец заявил, что отдаст полученные деньги на благотворительность, если выиграет дело.