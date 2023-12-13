Киркоров подал в суд на Успенскую и потребовал с нее 12 млн рублей

Певец Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к исполнительнице Любови Успенской и потребовал взыскать 12 млн рублей, после того как она назвала в одном из интервью народного артиста России женоненавистником. Об этом 13 декабря сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Филипп Киркоров требует моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также выплаты понесенных расходов, которые составляют еще около 2 млн рублей», — написал Добровинский в своем Telegram-канале.

Он указал, что называть женоненавистником артиста, который на протяжении 30 лет поет о любви к женщинам, странно. При этом это лишь один из примеров озвученных Успенской оскорблений, которые прозвучат в суде, добавил он. Кроме того, адвокат предупредил, что данный иск к певице является лишь первым, а за ним последует «еще кое-что».

В разговоре с «Известиями» Добровинский рассказал, что после обращения Киркорова он проконсультировался с экспертами-лингвистами

«Я обратился к экспертам-лингвистам, которые вынесли свое мнение, письменное заключение, о том, что слова, которые были произнесены в контексте интервью гражданки США (Успенской. — Ред.), — может быть, конечно, в Америке так можно, но вот в России они попадают под статью о защите чести и достоинства», — сказал он.

В начале февраля текущего года православный активист Михаил Феодориди подал к Киркорову иск за оскорбление религиозных чувств музыкальным номером «Мария Магдалена». Тогда Добровинский заявил «Известиям», что подобные дела только подтверждают факт того, что музыкант является очень талантливым артистом, чье творчество не оставляет людей равнодушными.

Позже, 15 марта, Таганский суд Москвы отклонил иск.