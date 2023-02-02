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На Филиппа Киркорова подали в суд за оскорбление чувств верующих

На Киркорова подали иск на 1 млн рублей за оскорбление чувств верующих
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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На певца Филиппа Киркорова подали в суд за оскорбление чувств верующих из-за музыкального номера «Мария Магдалена», в котором в качестве сценического объекта был использован крест. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

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Как сообщили в пресс-службе суда, иск против артиста подал православный активист Михаил Феодориди, который потребовал от исполнителя 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий Киркорова в суде, подтвердил «Известиям» факт получения иска на имя артиста, а также добавил, что подобные дела только подтверждают факт того, что Киркоров является очень талантливым артистом, чье творчество не оставляет людей равнодушными.

«Его номер на кресте оказался настолько сильным и ярким, что до сих пор не дает покоя. Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго», — отметил Добровинский.

Ранее, 2 июня 2022 года, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила о том, что Киркоров внесет изменения в номер «Мария Магдалена», который возмутил православную и мусульманскую общественность.

До этого, в Пятигорске отменили концерт Киркорова, который должен был состояться 19 июня. Отмечалось, что решение связано с рекомендацией Минкультуры РФ, обращением администрации Пятигорска и горожан, а также с мнением РПЦ.

6 мая Киркоров принес извинения за свой танец на кресте. Он отметил, что все, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии.

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