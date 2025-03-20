Президент Финляндии Александр Стубб, призывая «вооружить Украину до зубов», не понимает, о чем говорит. Милитаризация Украины — ошибка, которая и стала причиной конфликта. Об этом 20 марта заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Стубб настолько туп, что он не понимает, о чем говорит. <...> Накачивание оружием Украины — это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», — приводит слова Иванова «Дума ТВ» для «Известий».

Он также подчеркнул, что специальная военная операция началась из-за того, что Украина посчитала себя страной, которая может игнорировать международные соглашения, в том числе минские, наращивая военную мощь.

Кроме того, депутат предположил, что Финляндия сменит риторику по украинскому вопросу, поскольку на фоне диалога РФ и США уже меняется весь мир. Так, добавил политик, заявление Стубба уже неактуально.

Ранее, 17 марта, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) не согласовали помощь Украине на €40 млрд. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержал предложение о выделении дальнейшей военной помощи Киеву, в том числе пакета на €20 млрд.

До этого, 14 марта, сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.