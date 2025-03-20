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В Госдуме назвали ошибкой заявление Стубба о вооружении Украины «до зубов»

Депутат Иванов: Стубб ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Финляндии Александр Стубб, призывая «вооружить Украину до зубов», не понимает, о чем говорит. Милитаризация Украины — ошибка, которая и стала причиной конфликта. Об этом 20 марта заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Стубб настолько туп, что он не понимает, о чем говорит. <...> Накачивание оружием Украины — это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», — приводит слова Иванова «Дума ТВ» для «Известий».

Он также подчеркнул, что специальная военная операция началась из-за того, что Украина посчитала себя страной, которая может игнорировать международные соглашения, в том числе минские, наращивая военную мощь.

Кроме того, депутат предположил, что Финляндия сменит риторику по украинскому вопросу, поскольку на фоне диалога РФ и США уже меняется весь мир. Так, добавил политик, заявление Стубба уже неактуально.

В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине
Почему европейские страны заинтересованы в продолжении боевых действий

Ранее, 17 марта, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) не согласовали помощь Украине на €40 млрд. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержал предложение о выделении дальнейшей военной помощи Киеву, в том числе пакета на €20 млрд.

До этого, 14 марта, сообщалось, что в ЕС намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

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