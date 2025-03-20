Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Мир
Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Экономика
Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО
Общество
По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Мир
Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Общество
ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

Президент Финляндии призвал вооружить Украину до зубов

Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину до зубов
0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украину нужно «милитаризовать до зубов». Об этом 19 марта заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — сказал он в интервью газете Politico.

Президент Финляндии также призвал страны ЕС продолжить финансовую поддержку Киева.

Скандинавские карманы: Дания, Норвегия и Швеция выделят $12 млрд Киеву в 2025-м
Как это связано с США и почему эти государства не готовы к компромиссам с Россией

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников 17 марта поделился с «Известиями», что страны — члены ЕС в «добровольно-принудительном порядке» согласуют между собой помощь Украине на €40 млрд, распределив траты между государствами без общего решения со стороны Брюсселя, чтобы избежать ветирования проекта со стороны Венгрии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025