Президент Финляндии призвал вооружить Украину до зубов

Украину нужно «милитаризовать до зубов». Об этом 19 марта заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — сказал он в интервью газете Politico.

Президент Финляндии также призвал страны ЕС продолжить финансовую поддержку Киева.

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». Сам Евросоюз будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников 17 марта поделился с «Известиями», что страны — члены ЕС в «добровольно-принудительном порядке» согласуют между собой помощь Украине на €40 млрд, распределив траты между государствами без общего решения со стороны Брюсселя, чтобы избежать ветирования проекта со стороны Венгрии.