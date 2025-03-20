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Израильская газета развязала травлю журналиста «Известий» Кулюхина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Израильская газета, развязавшая травлю журналиста «Известий» Никиты Кулюхина, запустила новую волну провокаций. Так, в свежей публикации журналиста обвиняют фактически в том, что он размещает в соцсетях ролики о выгоде инвестиций в российскую экономику и «хвалит российскую культуру».

Ранее власти Израиля отстранили Кулюхина от участия в брифингах министерства иностранных дел. Это произошло сразу после того, как он спросил главу израильского МИДа Гидеона Саара, собирается ли Тель-Авив осудить киевский режим за восхваление пособников нацистов.

Официально о причине отстранения Кулюхина не сообщили, но сам он уверен, всё именно из-за этого закономерного вопроса про украинскую идеологию.

На защиту журналиста уже встали и некоторые СМИ в самом Израиле. Например, газета «Аврора» пишет, что запрет обсуждать поднятую журналистом тему не только подрывает свободу прессы, но и ослабляет моральные позиции их страны в борьбе за сохранение памяти о холокосте.

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16 марта сообщалось, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара. Это произошло после того, как 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

После, 18 марта, стало известно, что журналиста «Известий» не пустили на брифинг для иностранной прессы, несмотря на заявление официального представителя израильского кабмина Дэвида Менсера о том, что в его стране «никто не запрещает журналистам задавать вопросы». 9-й русскоязычный канал допускает, что решение МИДа о недопуске Кулюхина на пресс-конференции могло быть обусловлено внешним давлением.

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