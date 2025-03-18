Журналиста «Известий» не пустили на брифинг представителя МИД Израиля

История с журналистом «Известий» Никитой Кулюхиным, которому запретили посещать еженедельные пресс-конференции израильского МИДа, получила продолжение. Его не пустили на брифинг для иностранной прессы, несмотря на заявление официального представителя израильского кабмина Дэвида Менсера о том, что в его стране «никто не запрещает журналистам задавать вопросы».

Дискуссия, инициированная журналистом, продолжает набирать обороты и выходит на полосы в местных СМИ. Так, 9-й русскоязычный канал допускает, что решение МИДа о недопуске Кулюхина на брифинги могло быть обусловлено внешним давлением.

«Пока остается неясным, чем именно вызвано решение министерства. Возможно, после его «бандеровского» вопроса пресс-служба подверглась давлению со стороны проукраинских активистов либо же само руководство МИДа решило не связываться с журналистом, который активно поднимает тему нацизма в контексте конфликта на Украине», — говорится в материале.

Что касается позиции главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара, то издание пытается оправдать его тем, что он просто «мог быть не совсем осведомлен в этом вопросе».

Журнал The Seventh Eye 16 марта сообщил, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия призывает партнеров в Израиле пересмотреть решение о запрете Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара.

Накануне Менсер заявил, что не располагает «дополнительной информацией» о лидере националистов времен холокоста Степане Бандере, восхваляемом на Украине. Он также добавил, что Израиль — «свободная страна», в которой журналистам не запрещают задавать вопросы.