Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Экономика
Путин заявил об адаптации предпринимателей к антироссийским санкциям
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
В Кремле указали на широкий спектр вопросов в предстоящих переговорах РФ и США
Мир
Дмитриев указал на готовность РФ обсуждать с США совместную работу в космосе
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Военные ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя в ДНР
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Общество
Пропавший в Тюмени спортивный журналист был найден живым
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Общество
В ДНР британского наемника заочно приговорили к 14,5 года колонии
Общество
Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников

Журналиста «Известий» не пустили на брифинг представителя МИД Израиля

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

История с журналистом «Известий» Никитой Кулюхиным, которому запретили посещать еженедельные пресс-конференции израильского МИДа, получила продолжение. Его не пустили на брифинг для иностранной прессы, несмотря на заявление официального представителя израильского кабмина Дэвида Менсера о том, что в его стране «никто не запрещает журналистам задавать вопросы».

Дискуссия, инициированная журналистом, продолжает набирать обороты и выходит на полосы в местных СМИ. Так, 9-й русскоязычный канал допускает, что решение МИДа о недопуске Кулюхина на брифинги могло быть обусловлено внешним давлением.

«Пока остается неясным, чем именно вызвано решение министерства. Возможно, после его «бандеровского» вопроса пресс-служба подверглась давлению со стороны проукраинских активистов либо же само руководство МИДа решило не связываться с журналистом, который активно поднимает тему нацизма в контексте конфликта на Украине», — говорится в материале.

Что касается позиции главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара, то издание пытается оправдать его тем, что он просто «мог быть не совсем осведомлен в этом вопросе».

Конец террориста: как был ликвидирован Степан Бандера
Украинского националиста настигли в ФРГ

Журнал The Seventh Eye 16 марта сообщил, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на пресс-конференции 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры, ответственного за гибель многих евреев. Саар заявил, что не знал об этом до заданного вопроса, как и о тенденции переименования улиц украинских городов в их честь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 марта заявил, что Россия призывает партнеров в Израиле пересмотреть решение о запрете Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы МИДа Гидеона Саара.

Накануне Менсер заявил, что не располагает «дополнительной информацией» о лидере националистов времен холокоста Степане Бандере, восхваляемом на Украине. Он также добавил, что Израиль — «свободная страна», в которой журналистам не запрещают задавать вопросы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025