Столичные предприниматели отправляют хозяйственные товары в зону СВО

Владельцы магазинов Москвы продолжают собирать гуманитарную помощь. Помимо еды и одежды, предприниматели кладут в посылки шампуни, мыло, зубные пасты, щетки и другие предметы личной гигиены. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил портал мэра столицы Сергея Собянина.

Упор на предметы личной гигиены сделали сотрудники магазинов в Восточном административном округе. Владельцы торговой точки по продаже сантехники и электрики в Гольянове отправили военнослужащим шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, влажные салфетки и освежители воздуха, а также товары, которые можно найти у них на прилавках.

Еще один магазин сантехники в том же районе передал гуманитарные грузы с принадлежностями для душа и для бритья. К ним добавили строительные материалы, репелленты и стельки для обуви.

Салон автозапчастей присоединился к сбору помощи и отправил упаковки бытовой химии, пены для бритья, зубной пасты и щеток, туалетных принадлежностей, а также воду и коробки печенья.

Предприниматели передают средства личной гигиены, медикаменты и сезонную одежду, среди которой можно найти куртки, сапоги и термобелье, а еще стройматериалы и даже военную технику, включая квадрокоптеры и целые колонны автомобилей.

Ранее, 19 марта, портал мэра столицы Сергея Собянина сообщил, что волонтеры Москвы доставили в Курск более 5 т гуманитарной помощи. Часть отправленных вещей собирали зимой в «Домиках добра». Добровольцы привезли помощь в пункт временного размещения жителей, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области.