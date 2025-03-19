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Более пяти тонн гуманитарной помощи привезли столичные волонтеры в Курск

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Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
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Волонтеры Москвы доставили в Курск более 5 т гуманитарной помощи, часть отправленных вещей собирали зимой в «Домиках добра». Об этом в среду, 19 марта, сообщил портал мэра столицы Сергея Собянина.

Добровольцы привезли помощь в пункт временного размещения жителей, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области.

«Доставить гуманитарную помощь и подарки, передать их лично в руки со словами поддержки — ответственная и важная миссия для волонтеров. Ребята уже ездили в Белгородскую область и с готовностью откликнулись на возможность отправиться в Курск», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Как отметила Драгунова, направление в Курск за последние семь месяцев, с августа 2024-го, было организовано 29 поставок гуманитарного груза из столицы. Таким образом, в указанный период в регион из Москвы доставили более 172 т гумпомощи

Всего с 2022 года было сделано 119 отправок гуманитарного груза на новые и приграничные территории.

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Ранее, 27 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программах развития благотворительности в столице. По его словам, в Москве действует сеть коворкинг-центров НКО с бесплатными услугами — от бронирования помещений до повышения квалификации, а также социальный маркетплейс, где можно купить уникальные изделия, изготовленные вручную особыми мастерами.

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