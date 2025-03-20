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Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву

Bloomberg: Великобритания намерена и дальше поставлять оружие для Киева
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Фото: REUTERS/Stringer
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Великобритания не намерена отказываться от поставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Кира Стармера Дэйв Парес.

«Мы всегда будем продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — цитирует агентство Bloomberg его заявление журналистам в Лондоне.

Парес также добавил, что это решение будет актуально «в любых сценариях» развития конфликта.

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Отказ стран Запада от поставок вооружения для Киева является одним из условий для длительного прекращения огня, сообщалось в отчете Кремля о прошедшем днем ранее телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

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