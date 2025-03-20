В Госдепе США сообщили о приостановке разговоров о сделке по ресурсам Украины
На данный момент в США не ведут разговоров о сделке с Украиной по редкоземельным ресурсам. Об этом в среду, 19 марта, заявила официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс.
«Этим в настоящее время не занимаются, поэтому я не могу сказать, какова диспозиция», — сказала она в ходе брифинга, трансляция опубликована на YouTube-канале CNN.
По словам Брюс, при этом в настоящее время решается целый ряд вопросов, связанных с Украиной.
Ранее, 14 марта, украинские СМИ сообщили, что представители Киева предложили коллегам из Вашингтона подписать сделку по совместной разработке полезных ископаемых в ходе переговоров делегаций в Саудовской Аравии, но американцы отклонили инициативу, взяв паузу для размышлений.