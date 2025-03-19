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Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Сторонница Джорджеску Гаврилэ заявила о выходе из президентской гонки в Румынии

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Фото: AP/Andreea Alexandru
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Лидер румынской оппозиционной «Партии молодых людей», сторонница политика Кэлина Джорджеску Ана-Мария Гаврилэ заявила 19 марта, что снимает свою кандидатуру с президентской гонки.

По ее словам, решение отказаться от участия в выборах было принято в пользу лидера партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона.

«Чтобы дать суверенистскому движению, поддерживаемому румынами, наилучший шанс, я решила сняться с этой гонки. Я сделала всё возможное в этой борьбе и уверена в правильности принятого решения», — написала она в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

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Телеканал Euronews сообщил 1 марта о проходившей в Бухаресте акции протеста в поддержку Джорджеску.

Избирательный орган 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы. Сам оппозиционер назвал этот шаг ударом по демократии.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

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