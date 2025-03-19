В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по нефтебазе на Кубани

Нанесение удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российскому энергообъекту после того, как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о прекращении таких атак, указывает на то, что Киев не хочет мира. Об этом депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил в среду, 19 марта.

«Киев показывает свое истинное лицо. Нанесенные удары по нашей инфраструктуре носят провокационный характер», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий напомнил, что Путин говорил о необходимости обеспечения действенного контроля над соблюдением договоренностей, и подчеркнул, что России нужно быть готовой к любым провокациям со стороны Украины.

«Могу предположить, что сейчас по политико-дипломатическим каналам ведутся переговоры, проходят консультации, доведение информации и принятие каких-то мер. Но нам в любом случае нужно быть готовыми к провокациям, которые могут происходить и в случае перемирия», — сказал Швыткин, добавив, что было понятно, что президент Украины Владимир Зеленский на него не настроен.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 18 марта. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

После согласия российского лидера с идеей президента США об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края, передает RT. При этом в Минобороны сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), в Николаевской области.

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия наблюдает за тем, прислушается ли украинская сторона к намерению Путина и Трампа урегулировать конфликт.

По его словам, после согласия глав государств по теме отказа от ударов по объектам энергетики на 30 дней российский лидер дал соответствующие команды Министерству обороны РФ, однако украинская сторона совершила попытку атаковать объекты критической инфраструктуры, сообщает 360.ru.