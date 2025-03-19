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Уиткофф анонсировал возможное ослабление санкций после прекращения огня на Украине

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Фото: REUTERS/Leah Millis
dzen
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Ослабление американских санкций против России последует за договоренностью о прекращении огня на Украине. Об этом 19 марта заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Он отметил, что речь о снятии ограничений Вашингтона против Москвы пока не шла в ходе последних переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, однако очевидно, что такая тема будет поднята в дальнейшем.

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого всё остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — сказал Уиткофф в разговоре с Bloomberg TV.

Спецпосланник Трампа уточнил, что даже допускает возможность возобновления прокачки энергоносителей по российскому трубопроводу «Северный поток», добавив, что сейчас «российская нефть продается дешево Китаю», и это вряд ли на пользу США.

Он добавил, что нормализация отношений США и России должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было при предыдущей администрации экс-лидера страны Джо Байдена. Так, президент Трамп отдал поручения руководству Госдепартамента, Пентагона и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) активно подключаться к контактам с Россией, добавил Уиткофф, отметив, что позитивные результаты от такой работы должны последовать очень скоро.

Сдвиг в отношениях РФ и США и некрасивая сделка для Украины. Что пишут СМИ

18 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил о том, что Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны. По его словам, многие отказываются от доллара, поэтому США собираются перейти к режиму максимально действенных санкций. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков 19 марта в беседе с «Известиями» отметил, что из-за антироссийских санкций западные экономики, включая США, сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с утратой доверия к их финансовой и экономической инфраструктуре.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил о том, что РФ прекрасно адаптировалась к санкциям. Он также напомнил, что введенные меры являются незаконными и должны быть отменены.

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