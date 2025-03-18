Бессент сообщил о поручении Трампа пересмотреть санкционную политику США

Американский президент Дональд Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны. Об этом 18 марта сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю «ленивые санкции», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business, которое опубликовано в YouTube-канале.

Бессент добавил, что многие отказываются от доллара, поэтому США собираются перейти к режиму максимально действенных санкций.

По его словам, рестрикции предыдущей администрации США против России были малоэффективными, поскольку бывший президент Джо Байден опасался роста цен на энергоносители.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил о том, что РФ прекрасно адаптировалась к санкциям. Он также напомнил, что введенные меры являются незаконными и должны быть отменены.

Агентство Bloomberg 10 марта сообщило о том, что советники Трампа прорабатывают меры по смягчению антироссийских санкций. Отмечается, что это коснется в том числе ограничений цен на нефть.