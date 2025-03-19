Экономист назвал негативные для Запада последствия антироссийских санкций

Из-за антироссийских санкций западные экономики, включая США, сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с утратой доверия к их финансовой и экономической инфраструктуре. Таким мнением в беседе с «Известиями» 19 марта поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее, 18 марта, министр финансов США Скотт Бессент сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны. По его словам, многие отказываются от доллара, поэтому США собираются перейти к режиму максимально действенных санкций.

Чирков отметил, что основной удар, приходится на резервную валюту — доллар, который теряет свои позиции в мировой экономике.

«Резервная валюта — это, наверное, основное, что страдает. Другие аспекты также, наверное, проседают, но резервная валюта, за счет которой западные страны развивались много десятилетий, страдает больше всего», — отметил эксперт.

По его словам, роль доллара в золотовалютных резервах различных стран и в международном товарообороте снижается.

Кроме того, особое внимание эксперт уделил роли США в сложившейся ситуации. По мнению специалиста, президент США независимо от того, кто занимает этот пост, должен пересмотреть санкционную политику.

«Трамп, как президент из бизнеса, прекрасно понимает, чем такое развитие событий может грозить Соединенным Штатам. Пересмотр санкционной политики — самое рациональное, что может делать сейчас президент США», — заявил он.

Экономист также отметил, что текущая ситуация обусловлена объективными экономическими процессами, а не личностью главы государства.

«Если бы президентом был не Дональд Трамп, эти решения пришлось бы принимать другому президенту. Я не склонен переоценивать роль личности. Есть объективная экономическая ситуация, которая приводит к таким решениям», — подытожил Чирков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил о том, что РФ прекрасно адаптировалась к санкциям. Он также напомнил, что введенные меры являются незаконными и должны быть отменены.