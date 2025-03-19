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Экономист назвал негативные для Запада последствия антироссийских санкций

Чирков: финансовая инфраструктура США теряет доверие инвесторов из-за санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из-за антироссийских санкций западные экономики, включая США, сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с утратой доверия к их финансовой и экономической инфраструктуре. Таким мнением в беседе с «Известиями» 19 марта поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее, 18 марта, министр финансов США Скотт Бессент сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны. По его словам, многие отказываются от доллара, поэтому США собираются перейти к режиму максимально действенных санкций.

Чирков отметил, что основной удар, приходится на резервную валюту — доллар, который теряет свои позиции в мировой экономике.

«Резервная валюта — это, наверное, основное, что страдает. Другие аспекты также, наверное, проседают, но резервная валюта, за счет которой западные страны развивались много десятилетий, страдает больше всего», — отметил эксперт.

По его словам, роль доллара в золотовалютных резервах различных стран и в международном товарообороте снижается.

Кроме того, особое внимание эксперт уделил роли США в сложившейся ситуации. По мнению специалиста, президент США независимо от того, кто занимает этот пост, должен пересмотреть санкционную политику.

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«Трамп, как президент из бизнеса, прекрасно понимает, чем такое развитие событий может грозить Соединенным Штатам. Пересмотр санкционной политики — самое рациональное, что может делать сейчас президент США», — заявил он.

Экономист также отметил, что текущая ситуация обусловлена объективными экономическими процессами, а не личностью главы государства.

«Если бы президентом был не Дональд Трамп, эти решения пришлось бы принимать другому президенту. Я не склонен переоценивать роль личности. Есть объективная экономическая ситуация, которая приводит к таким решениям», — подытожил Чирков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта сообщил о том, что РФ прекрасно адаптировалась к санкциям. Он также напомнил, что введенные меры являются незаконными и должны быть отменены.

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