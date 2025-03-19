Суд арестовал комика Артемия Останина на два месяца

Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина на два месяца по обвинению в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

Мера пресечения будет действовать до 15 мая.

Защита Останина в ходе заседания просила о домашнем аресте. Следствие в свою очередь ходатайствовало о содержании в следственном изоляторе из-за попыток скрыться от закона. Помимо этого в Следственном комитете хотят проверить другие преступные эпизоды с участием юмориста.

Прокурор запрашивал для обвиняемого меру пресечения без изоляции от общества.

Днем ранее Останина задержали при попытке выехать из России. По версии следствия, 15 марта стендап-комик в публичном выступлении высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность. Как уточняет СК РФ, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

После задержания комик принес извинения за свои слова и заявил, что у него не было цели задеть чьи-либо чувства.