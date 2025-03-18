Стендап-комика Останина задержали при попытке выехать из России
Стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке выехать из России. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России (СК РФ).
Уточняется, что Останин подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
«По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — указано в Telegram-канале ведомства.
На данный момент комика доставили в Москву. Расследование уголовного дела продолжается.
14 мая 2024 года в Москве задержали блогера, который оскорбил и угрожал участникам специальной военной операции (СВО) во время стрима. В отношении него возбудили уголовное дело, стримеру предъявили обвинение, он признал вину и раскаялся в содеянном. Позже мужчину заключили под стражу.