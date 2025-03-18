Задержанный стендап-комик Останин извинился за свое выступление
Задержанный стендап-комик Артемий Останин в ходе допроса извинился за свое выступление. Видео его слов 18 марта опубликовали в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.
«У меня не было цели оскорбить, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе», — заявил подозреваемый.
О задержании Останина при попытке выехать из России стало известно ранее в этот день. Как уточняет СК РФ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
По версии следствия, стендап-комик в ходе публичного выступления высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.