Новую болезнь вейперов EVALI выявили у подростка в Томске

Новую болезнь EVALI, которую вызывает употребление вейпов и электронных сигарет, обнаружили специалисты у подростка из Томска. Об этом 19 марта сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что употребление курительных смесей приводит к «попкорновой болезни». Данное заболевание поражает бронхиолы и проявляется в форме воспаления, образования рубцов и сужения бронхиол.

«Впервые EVALI диагностировано в 2019 году в США. Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в Томске уже доказаны два случая заболеваний, которые проявились после употребления вейпов. Одному пациенту диагностировали EVALI, другому — токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

Точки торговли никотинсодержащей продукции находятся на контроле Роспотребнадзора, который также ведет борьбу с контрафактным товаром, добавили в сообщении.

Ранее, 26 февраля, россиянам рассказали о связи «попкороновой болезни» с вейпингом. «Попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит, — это тяжелое заболевание, которое может привести к дыхательной недостаточности, ранней инвалидности и даже смерти.