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Россиянам рассказали о способах распознать мошенников при поиске работы

Эксперт Ветерков: мошенники-работодатели часто торопят соискателей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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При поиске работы можно столкнуться с мошенниками. О том, как избежать этого, 20 марта «Известиям» рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.

По данным «Работа.ру», почти половина россиян (49%) сталкивалась с мошенниками при поиске работы. Ветерков отметил, что существует несколько простых правил, которые смогут защититься от обмана.

Во-первых, работодатель никогда не должен требовать никаких предоплат — ни за обучение, ни за оформление документов. По закону все расходы, связанные с работой, он обязан нести сам, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что россиянам также стоит быть осторожнее с анкетами — стоит насторожиться, если они содержат много личных вопросов, которые никак не связаны с профессиональными навыками. Данные могут быть использованы в мошеннических целях. Никогда не стоит разглашать конфиденциальную информацию (СНИЛС, данные банковских карт и т.п.) непроверенным работодателям.

«Требуйте официального оформления. Избегайте работы без официального трудоустройства, даже если обещают высокую зарплату «в конверте» и последующее оформление. Вас могут обмануть и не заплатить за отработанное время», — сказал эксперт.

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Кроме того, он советовал досконально изучать договор. Заострить внимание следует на пунктах, которые касаются ваших пенсионных накоплений, — после подписания такого договора вас могут быстро уволить, а вы потеряете свои накопления.

Также специалист рекомендовал не верить слишком заманчивым предложениям, тщательно изучать компанию — наличие сайта, физического адреса, регистрации в налоговых органах. Серьезные компании имеют прозрачную историю и онлайн-присутствие.

Кроме того, он подчеркнул, что мошенники часто давят на соискателей, поэтому эксперт посоветовал не спешить с решением.

«Документируйте всё. Сохраняйте всю переписку, документы и сообщения, связанные с поиском работы, — это может пригодиться в случае возникновения проблем. Обращайтесь за советом, если вы сомневаетесь в чем-либо. Обсудите ситуацию с близкими, друзьями или консультантами по трудоустройству», — заключил он.

18 марта в компании F6 «Известиям» рассказали о новой схеме мошенников, которая предполагает кражу аккаунтов пользователей Telegram, которые ищут работу. После этого злоумышленники рассылают контактам сообщения с предложением за деньги пройти опрос от имени партии «Единая Россия». Для этого предлагается скачать приложение с трояном, после чего могут быть похищены деньги со счетов жертвы.

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