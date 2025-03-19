В ФРГ назвали бесстыдством идею выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН

Возможное выдвижение кандидатуры главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) — бесстыдство. Об этом 19 марта заявил бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом (бывшего генсека ОБСЕ Хельгу Шмидт. — Ред.) на изжившую себя модель», — сказал он в беседе с газетой Tagesspiegel.

18 марта агентство DPA сообщило о выдвижении ФРГ Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала намерения немецкого правительства как странные.