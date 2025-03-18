СМИ узнали о выдвижении ФРГ Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН
Правительство Германии предложит главу МИД страны Анналену Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 18 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.
«Федеральное правительство намерено выдвинуть политика от партии «Зеленые» в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы», — пишет издание.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала планы немецкого правительства странными.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала она «Известиям».
Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Как и ожидалось, победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), набравший почти 28,6% голосов.
Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг. «Зеленые» не участвуют в коалиционных переговорах, так что вряд ли войдут в состав нового правительства.