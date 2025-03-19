Решение об отмене повышенных пеней за ЖКУ продлено до конца 2026 года
Правительство продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до конца 2026 года. Соответствующее постановление было опубликовано 19 марта на сайте правительства.
«В 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.
Согласно Жилищному кодексу, размер пени определяется с учетом ключевой ставки Центробанка. Однако при нынешней ставке в 21% максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной, добавили в правительстве.
Ранее, 4 марта, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева предупредила, что индексация тарифов на ЖКУ ожидает россиян в июле 2025 года.