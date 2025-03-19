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Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди

Нафтали: документы по делу Кеннеди засекретили для защиты источников ЦРУ
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Документы, касающиеся убийства президента США Джона Ф. Кеннеди, были засекречены с целью защиты источников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом 18 марта сообщил профессор Колумбийского университета Тим Нафтали.

«Никаких серьезных новых деталей не было обнаружено сразу, но ученые сказали, что потребуется время, чтобы проверить их все», — приводит его слова газета The New York Times.

Нафтали также добавил, что из документов были удалены данные, которые раскрывают операции американской разведки, например информация о перехвате коммуникаций в Египте, который являлся союзником США.

Кроме того, эксперт указал на необходимость защиты «источников и методов» работы ЦРУ в 1960-х годах, часть информации о которых оставалась секретной до недавнего времени.

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Будет ли разгадка у главной тайны американской истории

В этот же день Национальный архив США по распоряжению президента страны Дональда Трампа опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

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