Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди

Национальный архив США по распоряжению президента страны Дональда Трампа в среду, 19 марта, опубликовал рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга.

«Эта веб-страница была создана в ответ на указ «Рассекречивание записей, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего», подписанный президентом Дональдом Трампом 23 января», — говорится в заявлении на сайте архива.

Коллекция записей об убийстве президента Кеннеди состоит из более чем 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

Ранее, 24 января, газета The New York Post сообщила, что внук бывшего 35-го президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал Трампа из-за решения рассекретить документы об обстоятельствах дела своего деда. Он также подчеркнул, что не видит ничего героического в этом поступке.

До этого, 23 января, Трамп объявил, что рассекретит все оставшиеся файлы, касающиеся убийств президента (1961–1963) Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.