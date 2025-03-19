В Хабаровске возбудили дело из-за неуплаты таможенных платежей

В Хабаровске компания, предположительно, уклонилась от уплаты таможенных платежей на 500 млн рублей при перевозке мяса кур, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 19 марта, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Хабаровская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту уклонения от уплаты свыше 500 млн рублей таможенных платежей», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что руководитель фирмы заключил контракт с иностранной компанией и организовал поставку мяса птицы из-за границы. Так, в течение прошлого года фирма получала льготы на ввоз кур на территорию России, но фактически птица не была отправлена на дальнейшую переработку, и поэтому льгота применялась незаконно.

Таким образом, сумма всех неуплаченных платежей за 4 т мяса птицы составила более 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере»).

Ранее, 12 марта, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя строительной компании, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурант заключал договоры долевого участия на строительство жилья, однако полученные средства в полном объеме в проекты не направлялись, обязательства перед дольщиками выполнены не были.