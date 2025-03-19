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Тело перевозили на санях по территории больницы в Новосибирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Центральной районной больницы города Убинск в Новосибирской области для транспортировки тел скончавшихся пациентов использовали обычные сани. Соответствующие кадры 19 марта опубликовали «Известия».

«Организована проверка. У главного врача «ГБУЗ НСО Убинская ЦРБ» запрошены соответствующие пояснения», — заявили телеканалу в региональном главке министерства здравоохранения.

Уточняется, что после инцидента сотрудники медучреждения получили рекомендации по соблюдению норм транспортировки тел покойников.

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