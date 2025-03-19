Тело перевозили на санях по территории больницы в Новосибирской области
Сотрудники Центральной районной больницы города Убинск в Новосибирской области для транспортировки тел скончавшихся пациентов использовали обычные сани. Соответствующие кадры 19 марта опубликовали «Известия».
«Организована проверка. У главного врача «ГБУЗ НСО Убинская ЦРБ» запрошены соответствующие пояснения», — заявили телеканалу в региональном главке министерства здравоохранения.
Уточняется, что после инцидента сотрудники медучреждения получили рекомендации по соблюдению норм транспортировки тел покойников.
В декабре 2024 года замначальника администрации кладбищ Ижевска задержан за получение взяток. По версии следствия, подозреваемый также обвиняется в покровительстве и лоббировании одной из похоронных организаций с целью коммерческих интересов. Следователи провели обыски по месту жительства задержанного. Были изъяты документы и электронные носители.