В ООН рассказали о влиянии рекордных температур 2024 года на таяние льдов

Рекордные уровни высокой температуры в 2024 году ускорили таяния ледников и морского льда и привели к повышению уровня моря и приближению мира к ключевому порогу потепления. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил метеорологический орган ООН — Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

«ВМО в своем ежегодном климатическом докладе сообщила, что в прошлом году среднегодовая температура составила 1,55 °C, выше доиндустриального уровня, превзойдя предыдущий рекорд 2023 года на 0,1 °C», — говорится в материале агентства Reuters.

В докладе говорится, что на глобальное повышение температуры в прошлом году могли повлиять и другие факторы, включая изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей. Температура океана также достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

В Парижском соглашении 2015 года страны согласились стремиться ограничить рост температуры в пределах 1,5 °C сверх среднего показателя 1850–1900 годов.

До этого, 2 ноября прошлого года, российские ученые рассказали о том, что площадь ледовых покровов по всему миру постепенно уменьшается и, как следствие, некоторые ледовые острова могут исчезать. Они отметили, что таяние льдов приводит к повышению уровня воды в океане, они опресняют его.