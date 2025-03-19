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В краже золотого унитаза из поместья Черчилля признали виновными двух человек

Sky News: в краже золотого унитаза из поместья Черчилля признали виновными двух человек
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Фото: Getty Images/Leon Neal
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Оксфордский королевский суд признал двоих британцев виновными в краже золотого унитаза стоимостью £4,75 млн из родового имения герцогов Мальборо — Блейнхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил телеканал Sky News.

Майкл Джонс признан виновным в краже со взломом. Фред Доу признан виновным в сговоре с целью продажи золота. Бора Гючджюк оправдан по тому же обвинению.

Джонс дважды посещал поместье за несколько дней до «дерзкой» кражи, но отрицал, что это были разведывательные поездки, пишет телеканал.

Прокурор Джулиан Кристофер рассказал на процессе, что банда из пяти человек в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранила ворота и, выбив окна, проникла внутрь дворца. Затем, выломав унитаз при помощи кувалд, они бросили кувалды на месте преступления и скрылись. Вся операция заняла около пяти минут.

Арт-объект из 18-каратного золота под названием «Америка» был создан итальянским художником Маурицио Каттеланом. В 2016 году его выставляли в музее Нью-Йорка, после чего перевезли в родовое имение герцогов Мальборо. Оттуда в 2019 году он был украден.

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Ранее, 3 апреля 2024 года, британец признал вину в краже золотого унитаза из дома Черчилля. Полиция предъявила обвинения в краже четырем мужчинам и один из них, 39-летний Джеймс Шин из Веллингборо, графство Нортгемптоншир, признал себя виновным.

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