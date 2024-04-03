Британец признал вину в краже золотого унитаза из дома Черчилля

В Великобритании мужчина признался в краже золотого унитаза из родового имения герцогов Мальборо — Блейнхаймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил телеканал Sky News.

Арт-объект из 18-каратного золота под названием «Америка» был создан итальянским художником Маурицио Каттеланом. В 2016 году его выставляли в музее Нью-Йорка, после чего перевезли в родовое имение герцогов Мальборо. Оттуда в 2019 году он был украден.

Полиция предъявила обвинения в краже четырем мужчинам и один из них, 39-летний Джеймс Шин из Веллингборо, графство Нортгемптоншир, признал себя виновным, сообщила Королевская прокуратура. Остальные отрицают свою причастность и предстанут перед судом в следующем году.

23 декабря 2023 года в Лондоне с уличного столба украли работу стрит-арт художника Бэнкси. Произведение представляло собой дорожный знак «СТОП», покрытый тремя военными дронами. Свое авторство Бэнкси подтвердил в соцсетях. Работу художника украли спустя всего час после того, как он подтвердил свое авторство.